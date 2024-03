TB में खांसी जरूरी नहीं, थकान और बुखार भी हो सकते हैं लक्षण: विशेषज्ञ

TB symptoms without cough : तपेदिक (टीबी) की पहचान करने के लिए खांसी को ही एकमात्र लक्षण मानना गलत है, विशेषज्ञों का कहना है कि कई मामलों में खांसी नहीं होती। इसकी जगह थकान, रात को पसीना आना, बुखार और वजन कम होना जैसे लक्षण दिख सकते हैं।

Cough is not necessary in TB, fatigue and fever can also be symptoms