World TB Day : भारत में नए TB Vaccine पर ट्रायल शुरू

जयपुरPublished: Mar 24, 2024 05:06:39 pm Submitted by: Manoj Kumar

Breakthrough in TB Fight: India Set to Launch Trials of New Vaccine

India to Launch Trials on Promising New TB Vaccine : टीबी या तपेदिक, जो कभी एक खतरनाक बीमारी थी, भारत में आज भी एक प्रमुख जानलेवा बीमारी बनी हुई है. बीसीजी, जो एकमात्र उपलब्ध टीका है, सौ साल से भी ज्यादा पुराना है. मल्टी-ड्रग थेरेपी, हालांकि काफी प्रभावी है, फिर भी काफी लंबा चलने वाला इलाज है.

लाखों रोगियों के लिए एक नए टीके और कम समय में इलाज करने वाली बेहतर दवाओं की आवश्यकता है. आज विश्व क्षय रोग दिवस (24 मार्च) पर, भारत के लिए कुछ अच्छी खबर है। स्पेन द्वारा विकसित एक होनहार नए टीके के क्लिनिकल परीक्षण शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता, भारत बायोटेक बायोफैब्री के साथ मिलकर परीक्षण करेगा. MTBVAC, स्पेनिश तपेदिक का टीका मनुष्य से अलग किए गए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का पहला लाइव एटिनेटेड वैक्सीन है। BCG (बैसिलस कैलमेट और गुरिन), गोजातीय टीबी रोगज़न का एक कमज़ोर संस्करण है। यह सौ साल से भी ज्यादा पुराना है और इसका फुफ्फुसीय तपेदिक पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ता है, जो इस बीमारी के फैलने के लिए ज़िम्मेदार है। टीबी के खिलाफ दशकों से शोधकर्ता एक नए टीके को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि टीबी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है और हर साल 1.6 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं। यह एक दु debilitating बीमारी है जो व्यक्ति की उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है और परिवार की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है, खासकर क्योंकि यह बीमारी गरीबों में अधिक पाई जाती है। MTBVAC टीबी के खिलाफ पहला टीका है जो मानव स्रोत से प्राप्त होता है। इसे दो उद्देश्यों के लिए विकसित किया जा रहा है: नवजात शिशुओं के लिए BCG से अधिक प्रभावी और संभावित रूप से लंबे समय तक चलने वाले टीके के रूप में, और वयस्कों और किशोरों में टीबी रोग की रोकथाम के लिए, जिनके लिए वर्तमान में कोई प्रभावी टीका नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में परीक्षणों की सफलता, जो अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इस संक्रामक बीमारी के सबसे अधिक मामलों वाला देश है, इस टीके को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। बायोफैब्री जेंडल ग्रुप का हिस्सा है, जो स्पेनिश दवा कंपनियों का एक समूह है जो मानव और पशु स्वास्थ्य में विशेषज्ञता रखता है। तीन दशक से अधिक के शोध के बाद, सार्वजनिक-निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से टीका विकसित किया गया है। Dr. Esteban Rodriguezz, बायोफैब्री के सीईओ के अनुसार, "यह वयस्कों और किशोरों में उस देश में परीक्षण करने के लिए एक बड़ा कदम है जहां दुनिया के 28% टीबी मामले जमा होते हैं।" उन्होंने महसूस किया कि टीबी से निपटने के लिए और अधिक प्रयास और धन की आवश्यकता है, जो विशेष रूप से भारत में दुनिया के प्रमुख संक्रामक मौतों के कारणों में से एक बना हुआ है। परीक्षण भारत बायोटेक द्वारा बायोफैब्री के साथ निकट सहयोग से किए जाते हैं। MTBVAC के सुरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्रभावकारिता परीक्षण का मूल्यांकन 2025 में शुरू करने की योजना बनाई गई है।



टीबी वैक्सीन की स्थिति TB vaccine status

एमटीबीवीएसी वैक्सीन भारत में क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने से पहले कई चरणों को पार कर चुका है। यह सार्वजनिक-निजी सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। पहला चरण खुराक निर्धारण का चरण था जो हाल ही में पूरा हुआ है। इसके बाद नवजात शिशुओं पर टीके की प्रभावशीलता जांचने के लिए 2023 में एक डबल-ब्लाइंड, नियंत्रित फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। इस ट्रायल में मौजूदा बीसीजी वैक्सीन से एमटीबीवीएसी की तुलना की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका से 7,000, मेडागास्कर से 60 और सेनेगल से 60 नवजात शिशुओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1,900 से अधिक बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। इस ट्रायल का उद्देश्य एमटीबीवीएसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्रभाव का आकलन करना है। यह टीका जन्म के पहले दिन शिशुओं को उनकी त्वचा के अंदर दिया जाता है। टीबी के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक स्तर पर थोड़ी रुकावट आई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान लगे प्रतिबंधों के कारण टीबी के संक्रमण में वृद्धि हुई और निदान एवं उपचार में कमी आई। नतीजतन, टीबी से होने वाली सालाना मौतों की संख्या 1.6 मिलियन से अधिक हो गई है। टीबी के टीके का विकास TB vaccine development एमटीबीवीएसी तपेदिक के खिलाफ एकमात्र ऐसा टीका है जो क्लिनिकल ट्रायल में शामिल है। यह मानव शरीर से अलग किए गए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक रोगज़नक के आनुवंशिक रूप से संशोधित रूप पर आधारित है। बीसीजी के विपरीत, इसमें वे सभी एंटीजन होते हैं जो मनुष्यों को संक्रमित करने वाले तनावों में मौजूद होते हैं। यह वैक्सीन ज़ारागोज़ा विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में विकसित की गई थी। पेरिस के पाश्चर संस्थान में डॉ ब्रिगिट गिकेल के सहयोग से इसे बनाया गया है। बायोफ़ैब्री ज़ारागोज़ा विश्वविद्यालय का औद्योगिक भागीदार है। 2008 में स्थापित, बायोफ़ैब्री मानव टीकाओं के अनुसंधान, विकास और निर्माण में लगा हुआ है।