Glaucoma Awareness: भारत में 90% लोग इस बीमारी से अनजान, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

Glaucoma Awareness: भारत में अंधेपन के प्रमुख कारणों में ग्लूकोमा का नाम तेजी से उभर रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह बीमारी आज भी बड़ी संख्या में लोगों में पहचान में ही नहीं आ पाती। इसे अक्सर साइलेंट थीफ ऑफ साइट यानी आंखों की रोशनी चुपचाप चुराने वाली बीमारी कहा जाता है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण लगभग नजर नहीं आते। न दर्द होता है, न आंखों में लालिमा और न ही कोई साफ चेतावनी संकेत। ऐसे में कई लोग तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जब आंखों की रोशनी को स्थायी नुकसान हो चुका होता है।