16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Preventive Health Check: 30 की उम्र पार करते ही शरीर में बजने लगती है खतरे की घंटी! ये 8 टेस्ट ही बचाएंगे आपको जानलेवा बीमारियों से

Preventive Health Check: 30 की उम्र के बाद हार्ट, डायबिटीज, बीपी और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए कौन-से हेल्थ टेस्ट जरूरी हैं, जानें पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 16, 2026

Preventive Health Check

Preventive Health Check (photo- gemini ai)

Preventive Health Check: अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर बीमारियों का पता तब चलता है, जब शरीर किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहा होता है। शुरुआत में न तो ज्यादा लक्षण दिखते हैं और न ही कोई दर्द महसूस होता है। यही वजह है कि डॉक्टर 30 साल की उम्र के बाद हर साल हेल्थ चेक-अप कराने की सलाह देते हैं। इससे दिल की बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की दिक्कत और कुछ तरह के कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं को शुरुआती दौर में ही पकड़ा जा सकता है। समय रहते बीमारी पकड़ में आ जाए तो इलाज भी आसान होता है और उसका असर बेहतर रहता है।

ब्लड प्रेशर की जांच (Blood pressure check)

30 की उम्र के बाद हर साल ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए। हाई बीपी अक्सर बिना किसी लक्षण के बढ़ता रहता है। 120/80 mmHg से ज्यादा रीडिंग दिल का दौरा, स्ट्रोक और किडनी की बीमारी का खतरा बढ़ा सकती है। नियमित जांच से समय रहते नमक कम करना, रोज टहलना और तनाव कम करना जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं।

कोलेस्ट्रॉल टेस्ट (Cholesterol test)

लिपिड प्रोफाइल से शरीर में अच्छे (HDL) और खराब (LDL) कोलेस्ट्रॉल का पता चलता है। ज्यादा LDL नसों में ब्लॉकेज की वजह बनता है। जई, मेवे, मेथी और कम तला-भुना खाना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में मदद करता है। जरूरत पड़े तो डॉक्टर दवा भी दे सकते हैं।

ब्लड शुगर या डायबिटीज जांच (Blood sugar or diabetes test)

फास्टिंग शुगर या HbA1c टेस्ट से प्रीडायबिटीज और डायबिटीज का पता चलता है। अगर HbA1c 5.7% से ज्यादा हो तो सतर्क हो जाना चाहिए। सही डाइट, वजन कंट्रोल और नियमित एक्सरसाइज से इसे शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है।

महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग (Cervical cancer screening for women)

30 से 65 साल की महिलाओं को 3 साल में एक बार पैप स्मियर या 5 साल में HPV टेस्ट कराना चाहिए। इससे सर्वाइकल कैंसर का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

स्किन कैंसर की जांच (Skin cancer screening)

धूप के ज्यादा संपर्क से स्किन कैंसर का खतरा बढ़ता है। शरीर पर तिलों में रंग, आकार या बनावट में बदलाव दिखे तो डॉक्टर को दिखाएं। सनस्क्रीन और पूरी बाजू के कपड़े बचाव में मदद करते हैं।

आंखों की जांच (Eye screening)

हर 1-2 साल में आंखों की जांच से ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और नजर की कमजोरी समय रहते पकड़ी जा सकती है। यह डायबिटीज और हाई बीपी के संकेत भी दिखा देती है।

डेंटल चेक-अप (Dental check-up)

दांत और मसूड़ों की बीमारी का असर दिल और डायबिटीज पर भी पड़ता है। साल में एक बार डेंटल चेक-अप जरूरी है।

थायरॉयड टेस्ट (Thyroid test)

थकान, वजन बढ़ना या घबराहट जैसी समस्याएं थायरॉयड से जुड़ी हो सकती हैं। साल में एक बार TSH जांच करवाना फायदेमंद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Jan 2026 04:35 pm

Published on:

16 Jan 2026 04:34 pm

Hindi News / Health / Preventive Health Check: 30 की उम्र पार करते ही शरीर में बजने लगती है खतरे की घंटी! ये 8 टेस्ट ही बचाएंगे आपको जानलेवा बीमारियों से

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Hello Doctor : युवाओं में क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक? जानिए डॉक्टर से दिल की बीमारियाें से जुड़े सवालाें के जवाब

Hello Doctor
स्वास्थ्य

UPF Side Effects: आपकी थाली में रखा ‘रेडी-टू-ईट’ खाना घटा रहा है आपकी उम्र, जानें नई रिसर्च का बड़ा खुलासा!

UPF Side Effects
स्वास्थ्य

Chronic Liver Disease: पेट में नहीं, मुंह से शुरू होती है लिवर की ये जानलेवा बीमारी! ब्रश करने में आलस किया तो जा सकती है जान

Chronic Liver Disease
स्वास्थ्य

Aamir Khan Diet: 61 साल के होने वाले आमिर खान दिख रहे हैं 40 के! जानिये उनकी Anti Inflammatory Diet डाइट का सच?

Aamir Khan Diet
स्वास्थ्य

Cancer Prevention: अकेले नहीं अब टीम-वर्क से दूर रहेगा कैंसर! एक्सपर्ट से जानें क्या है कैंसर से दूरी का 33-33-33 फॉर्मूला?

Cancer Prevention formula
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.