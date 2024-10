बढ़ते ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को इन चीजों की दी जाती है खाने की सलाह

उच्च रक्तचाप वाले मरीजों के लिए फूड्स : Foods for high blood pressure patients दाल का सेवन उच्च रक्तचाप वाले मरीजों को दाले और बीन्स का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होते हैं।

नट्स और बीज मैग्नीशियम तथा पॉलीअनसेचुरेटेड वसा का अच्छा स्रोत होते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। अनाज यदि आप साबुत अनाज का सेवन करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं, जो ब्लड प्रेशर (high blood pressure) को कम करने में मदद करते हैं।

हाई ब्लड प्रेशर वाले इन चीजों से बनाए दूरी : People with high blood pressure should stay away from these things नमक नमक में सोडियम की उपस्थिति होती है, जो शरीर में जल को संचित करता है और रक्तचाप को बढ़ाने में सहायक होता है। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, डिब्बाबंद खाद्य सामग्री और तैयार भोजन में सामान्यतः अधिक मात्रा में नमक पाया जाता है।

कैफीन रक्तचाप को कुछ हद तक बढ़ा सकता है। हालांकि, अधिकांश लोगों के लिए, कैफीन का सेवन रक्तचाप को गंभीर स्तर तक नहीं बढ़ाता है। यदि आपको कैफीन के कारण रक्तचाप में वृद्धि की समस्या है, तो आपको कैफीन युक्त खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से परहेज करना चाहिए।