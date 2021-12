अगर आपको भी हाथ-पैरों में चींटियां चलने जैसा महसूस होता है तो ये समस्या हो सकती है

बहुत देर तक एक ही अवस्था में बैठे रहने से कई बार हाथ या पैर सो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हाथों और पैरों पर चींटियां रेंग रही हों। लोग इस बीमारी के बारे में समझ नहीं पाते , इस रोग के प्रति जागरुकता न होने के कारण इस रोग से पीडि़त मरीजों की संख्या मेंं बढ़ोत्तरी हो रही है। सामान्यत: यह दर्द बिजली के करंट जैसा होता है। नसों मे खिंचाव होना और त्वचा का सुन्न पडऩा।

If feel like ants walking in the hands and feet then this problem