Zika virus : जानें क्या है जीका वायरस और क्या करता है यह हमारे शरीर पर असर

जीका वायरस का नाम तो अपने भी सुना होगा । आज के इस आर्टिकल में हम आपको जीका वायरस से जुड़े सभी समस्या के बारे में बताऐंगे।

नई दिल्ली। जीका वायरस ने धीरे-धीरे करके लोगों को इंफेक्ट करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल हैं कि जीका वायरस क्या है, इसके लक्षण, कारण, इलाज और बचाव क्या हैं। तो हम आपको बताते हैं कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के उलट यह बीमारी एडीज मच्छर से फैलती है।

know what is Zika virus