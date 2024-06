कृति सेनन की चमकती त्वचा का राज, बोली- इस टाइप के स्क्रब्स का इस्तेमाल भूलकर भी न करें

अभिनेत्री ने त्वचा की देखभाल के कुछ डोंट्स (न करने योग्य बातें) भी गिनाईं। बहुत सारे उत्पादों का अधिक उपयोग न करें। अपनी त्वचा की सुनें। फिजिकल स्क्रब्स से बचें। फिजिकल स्क्रब्स का उपयोग न करें। ये वाकई बुरे होते हैं।

आइए जानते हैं कि फिजिकल स्क्रब्स क्या होते हैं और ये आपकी त्वचा के लिए वाकई बुरे क्यों होते हैं। फिजिकल स्क्रब्स का उपयोग क्यों किया जाता है? Why is physical scrub used? एक्सफोलिएशन का मतलब है त्वचा की बाहरी सतह से मृत कोशिकाओं को हटाना, जो फिजिकल या केमिकल तरीकों से किया जा सकता है। त्वचा को चमकदार बनाने के लिए फिजिकल स्क्रब्स एक लोकप्रिय विकल्प हैं। ये स्क्रब्स छोटे, किरकिरी कणों को शामिल करते हैं जो त्वचा की सतह से मृत त्वचा कोशिकाओं को शारीरिक रूप से हटाने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। “ये कण प्राकृतिक पदार्थों जैसे कि कुचले हुए अखरोट के छिलके, खूबानी के बीज, या सिंथेटिक सामग्री जैसे माइक्रोबीड्स से बने हो सकते हैं।

Don’t use physical scrubs फिजिकल स्क्रब्स आपकी त्वचा के लिए अच्छे क्यों नहीं होते हैं? Why physical scrubs are not good for your skin? माइक्रोटियर और त्वचा की क्षति Microtears and skin damage फिजिकल स्क्रब्स की खुरदरी प्रकृति त्वचा में माइक्रोटियर पैदा कर सकती है, जिससे जलन, सूजन और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। समय के साथ, इस क्षति से त्वचा की बाधा कमजोर हो सकती है, जिससे संवेदनशीलता, लालिमा और ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, डॉ. शर्मा ने साझा किया। फिजिकल स्क्रब्स की खुरदरी प्रकृति त्वचा में माइक्रोटियर पैदा कर सकती है, जिससे जलन, सूजन और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। समय के साथ, इस क्षति से त्वचा की बाधा कमजोर हो सकती है, जिससे संवेदनशीलता, लालिमा और ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, डॉ. शर्मा ने साझा किया।

अतिरिक्त एक्सफोलिएशन Extra Exfoliation फिजिकल स्क्रब्स का नियमित उपयोग अधिक एक्सफोलिएशन का कारण बन सकता है, जिससे त्वचा के प्राकृतिक तेल हट सकते हैं। इससे त्वचा का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे सूखापन, अत्यधिक तेल उत्पादन या मुंहासे हो सकते हैं। मैनुअल स्क्रबिंग कुछ त्वचा रोगों जैसे कि रोज़ेशिया, मुंहासे, या संवेदनशील त्वचा के साथ असंगत है, जो इन स्थितियों के लक्षणों को बढ़ा सकता है। “विडंबना यह है कि अधिक एक्सफोलिएशन से ब्रेकआउट्स हो सकते हैं क्योंकि त्वचा अतिरिक्त तेल का उत्पादन करके इसकी भरपाई करती है, जिससे रोमछिद्र बंद हो जाते हैं। कठोर फिजिकल स्क्रब्स का लगातार उपयोग दीर्घकालिक त्वचा क्षति का कारण बन सकता है।

लगातार सूजन और त्वचा की बाधा को नुकसान से त्वचा का पतलापन हो सकता है, जिससे समय से पहले बुढ़ापा आ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लोच और महीन रेखाओं का नुकसान हो सकता है। त्वचा पर बार-बार आघात के कारण गहरे धब्बे भी बन सकते हैं जिन्हें पोस्ट-इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिग्मेंटेशन कहा जाता है, खासकर गहरे रंग की त्वचा में।

don’t use physical scrubs अनियमित एक्सफोलिएशन Irregular exfoliation अखरोट के छिलके और बीज जैसे प्राकृतिक एक्सफोलिएंट्स में असमान किनारे हो सकते हैं, जिससे वे खरोंच और अनियमित एक्सफोलिएशन का कारण बन सकते हैं। क्या किया जा सकता है?

फिजिकल स्क्रब्स से नरम अधिक प्रभावी विकल्पों पर स्विच करने से त्वचा को स्वस्थ, चमकदार बनाए रखने में मदद मिल सकती है, बिना कठोर एक्सफोलिएशन के जोखिमों के। अखरोट के छिलके और बीज जैसे प्राकृतिक एक्सफोलिएंट्स में असमान किनारे हो सकते हैं, जिससे वे खरोंच और अनियमित एक्सफोलिएशन का कारण बन सकते हैं।फिजिकल स्क्रब्स से नरम अधिक प्रभावी विकल्पों पर स्विच करने से त्वचा को स्वस्थ, चमकदार बनाए रखने में मदद मिल सकती है, बिना कठोर एक्सफोलिएशन के जोखिमों के।

चमकती त्वचा के लिए एक्सफोलिएशन (Exfoliation) क्या आप जानते हैं कि दमकती और बेजान त्वचा में फर्क सिर्फ डेड स्किन सेल्स का होता है? जी हां, मृत त्वचा कोशिकाएं चेहरे पर जमा होकर उसे बेजान बना देती हैं. इन मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं त्वचा को निखारने वाले विभिन्न एक्सफोलिएशन तरीकों के बारे में:

रसायनिक एक्सफोलिएशन (Chemical Exfoliation): – इसमें अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड (एएचए) जैसे ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड और बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड (बीएचए) जैसे सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है.

– ये केमिकल मृत त्वचा कोशिकाओं के बीच के बंधन को तोड़कर उन्हें हटाने में मदद करते हैं.

– यह तरीका स्क्रब से ज्यादा कोमल होता है और त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता.

कम मात्रा वाले केमिकल पील्स घर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

don’t use physical scrubs

एंजाइम एक्सफोलिएशन (Enzyme Exfoliation): इसमें पपीता, अनानास और कद्दू जैसे फलों से निकाले गए एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है.

ये एंजाइम मृत त्वचा कोशिकाओं में मौजूद केराटिन को तोड़ते हैं.

यह तरीका संवेदनशील त्वचा के लिए भी उपयुक्त है क्योंकि यह काफी कोमल होता है. इसमें पपीता, अनानास और कद्दू जैसे फलों से निकाले गए एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है.ये एंजाइम मृत त्वचा कोशिकाओं में मौजूद केराटिन को तोड़ते हैं.यह तरीका संवेदनशील त्वचा के लिए भी उपयुक्त है क्योंकि यह काफी कोमल होता है.

केराटोलिटिक एक्सफोलिएशन (Keratolytic Exfoliation): – इसमें रेटिनॉल क्रीम और लोशन का इस्तेमाल किया जाता है.

– यह चेहरे की झुर्रियों, महीन रेखाओं और बाहों तथा कोहनी आदि के रुखेपन के लिए फायदेमंद है.

– इनका इस्तेमाल डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही करना चाहिए.