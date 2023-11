अमरूद के पत्तों से वजन घटाएं, डायबिटीज कंट्रोल करें और ग्लोइंग स्किन पाएं

Submitted by:

जयपुरPublished: Nov 30, 2023 10:14:54 am

हमारे देश में ज्यादातर घरों में अमरूद के पेड़ लगे देखने को मिल जाते हैं. अमरूद खाना हम सभी को पसंद होता है. स्वादिष्ट होने के साथ ही ये सेहत से भी भरपूर फल है. पर क्या आप जानते हैं कि अमरूद के साथ ही अमरूद की पत्त‍ियां भी बहुत फायदेमंद होती हैं.

Lose weight with guava leaves, control diabetes and get glowing skin