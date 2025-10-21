Memory Improvement Tips: बिना कुछ किए बढ़ेगी याददाश्त! वैज्ञानिकों ने बताया 2 मिनट का आसान तरीका

अमेरिका की फ़रमन यूनिवर्सिटी की न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ. एरिन वाम्सले (Erin Wamsley) के मुताबिक, आंखें बंद करके कुछ मिनट शांत बैठना दिमाग के लिए वैसा ही है जैसे कंप्यूटर में सेव बटन दबाना। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो वो जानकारी दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस (Hippocampus) में सेव होती है। जब आप आराम करते हैं या सोते हैं, तो दिमाग उस जानकारी को लॉन्ग-टर्म मेमोरी (Cortex) में ट्रांसफर कर देता है। यानी जब आप थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तब भी आपका दिमाग अंदर ही अंदर काम करता रहता है, जैसे कोई फाइल सेव हो रही हो।