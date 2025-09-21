Onion Benefits for Diabetes: प्याज खाने से घटेगा शुगर और कोलेस्ट्रॉल, स्टडी में खुलासा

Onion Benefits for Diabetes: डायबिटीज आज दुनियाभर में तेजी से बढ़ती बीमारी बन चुकी है। करोड़ों लोग इससे जूझ रहे हैं। इस बीमारी में शरीर का ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ा रहता है क्योंकि पैंक्रियाज से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर दवाइयों, सही खानपान और लाइफस्टाइल बदलाव की जरूरत होती है। लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च ने बताया है कि हमारी रसोई में मौजूद एक साधारण सी सब्जी, प्याज (Onion) जो डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत मददगार हो सकती है।