Onion Benefits for Diabetes: प्याज खाने से घटेगा शुगर और कोलेस्ट्रॉल, स्टडी में खुलासा

Onion Benefits for Diabetes: नई रिसर्च में पाया गया है कि प्याज ब्लड शुगर को 50% तक कम कर सकता है और कोलेस्ट्रॉल भी घटाता है। जानिए डायबिटी मरीज कैसे रोजाना अपनी डाइट में प्याज को शामिल कर फायदा ले सकते हैं।

भारत

Dimple Yadav

Sep 21, 2025

Onion Benefits for Diabetes
Onion Benefits for Diabetes (Photo- freepik)

Onion Benefits for Diabetes: डायबिटीज आज दुनियाभर में तेजी से बढ़ती बीमारी बन चुकी है। करोड़ों लोग इससे जूझ रहे हैं। इस बीमारी में शरीर का ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ा रहता है क्योंकि पैंक्रियाज से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर दवाइयों, सही खानपान और लाइफस्टाइल बदलाव की जरूरत होती है। लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च ने बताया है कि हमारी रसोई में मौजूद एक साधारण सी सब्जी, प्याज (Onion) जो डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत मददगार हो सकती है।

रिसर्च में क्या पाया गया?

एंडोक्राइन सोसाइटी की 97वीं सालाना मीटिंग में पेश एक स्टडी के मुताबिक, प्याज़ का एक्सट्रैक्ट जब डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन के साथ दिया गया, तो डायबिटिक चूहों में ब्लड शुगर लगभग 50% तक कम हो गया। यही नहीं, प्याज के सेवन से टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी घटा। यानी, प्याज ब्लड शुगर और दिल दोनों की सेहत को एक साथ फायदा पहुंचा सकती है।

डायबिटीज फ्रेंडली फायदे

प्याज कम कैलोरी वाली और पोषण से भरपूर सब्जी है। यह न सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद कर सकती है बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करती है। प्याज खाने से भूख भी सही तरीके से लगती है और पाचन दुरुस्त होता है। रिसर्च यह भी कहती है कि प्याज का नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है, जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है।

डायबिटीज मरीज कैसे शामिल करें प्याज को डाइट में?

प्याज एक ऐसी चीज है जिसे आप आसानी से अपनी रोज की डाइट में जोड़ सकते हैं। जैसे:

कच्चा: सलाद या सैंडविच में डालकर खाएं।

पकाकर: सब्जी, करी, दाल या स्टर-फ्राई में इस्तेमाल करें।

ग्रिल या रोस्टेड: साइड डिश के रूप में खाएं।

सॉस या डिप में: प्याज को ब्लेंड करके रोजमर्रा की डिशेज़ में मिलाएं।

कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी फायदेमंद

रिसर्च में यह भी पाया गया कि प्याज का ज्यादा डोज (400 mg/kg और 600 mg/kg) देने पर सबसे अच्छे नतीजे मिले। इससे पता चलता है कि प्याज न सिर्फ डायबिटीज बल्कि कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों से बचाव में भी कारगर हो सकती है।

प्याज डायबिटीज कंट्रोल और दिल दोनों के लिए फायदेमंद

डायबिटीज के मरीजों के लिए प्याज एक सस्ती, आसान और हेल्दी डाइटरी एडिशन हो सकती है। इसे आप अपनी रोजमर्रा की डाइट में अलग-अलग तरीकों से शामिल कर सकते हैं। हालांकि इंसानों पर और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन शुरुआती नतीजे बताते हैं कि प्याज डायबिटीज कंट्रोल और दिल की सेहत दोनों के लिए फायदेमंद है। दवाइयों और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ अगर प्याज को डाइट में शामिल किया जाए, तो यह शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का नैचुरल और असरदार तरीका बन सकता है।

