Pig Lung Transplant in Human: मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार! 9 दिन तक इंसान के शरीर में चला सूअर का फेफड़ा

अमेरिका में ही 2023 में करीब 1 लाख 3 हजार लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 48 हजार को ही अंग मिल पाए। हर दिन लगभग 13 लोग ऑर्गन न मिलने की वजह से मर जाते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर सूअर जैसे जानवरों के अंगों पर प्रयोग कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी सूअर का फेफड़ा इंसानों के लिए पूरी तरह सफल ट्रांसप्लांट नहीं बन सकता। हां, भविष्य में स्टेम सेल और जीन एडिटिंग की मदद से या सूअर के फेफड़े को सिर्फ स्ट्रक्चर की तरह इस्तेमाल करके उसमें इंसानी कोशिकाएं डालकर बेहतर नतीजे मिल सकते हैं।