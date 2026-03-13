Family Planning Tips: देर से शादी करने वाले सावधान! कहीं हाथ से न निकल जाए पेरेंट्स बनने का सुख, डॉक्टर से जानें शादी करने की सही उम्र

Family Planning Tips: पहले के समय में जहां लोग 20 से 25 साल के बीच शादी करना अच्छा मानते थे, वहीं आज के दौर में पढ़ाई और अच्छी नौकरी के चक्कर में लोग 30 के बाद शादी करना पसंद कर रहे हैं। पैसों और जिम्मेदारी के हिसाब से देखें तो यह फैसला काफी अच्छा है, लेकिन आने वाली जनरेशन की हेल्थ के नजरिए से देखें तो देर से शादी करना सही नहीं माना जाता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर dr.mukulsaldi नाम के चैनल पर Dr. Mukul Saldi ने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि शादी और फैमिली प्लानिंग करने की सही उम्र क्या होती है। आइए जानते हैं शादी करने के साथ ही पेरेंट्स बनने के लिए सबसे सही टाइम कौन सा है।