रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ाने के लिए बदलते मौसम में अपनाएं ये उपाय

बच्चों को शहद का सेवन अवश्य कराएं Make sure children consume honey

इस मौसम में बच्चे दालें, पालक, मेथी, लौकी, मटर, गाजर, आंवले का सेवन अवश्य करें। ध्यान रखें बच्चों को ताजे कटे फल ही खिलाएं। काटकर देर तक रखे फलों का सेवन न करें। बच्चों को हल्के गुनगुने पानी में आधा चम्मच से एक चम्मच शहद सुबह-शाम देना चाहिए। साथ ही बच्चों को आयुर्वेद के अनुसार स्वर्ण प्राशन अवश्य करना चाहिए। यह बच्चों की इम्युनिटी बढ़ाने में एवं रोगों से दूर रखने में कारगर है।

ऐसा आहार लें Eat this diet मौसम के अनुकूल सब्जियों और फलों का सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। दालों का सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं। इनसे करें परहेज Avoid these

सुबह खाली पेट पीएं काढ़ा Drink the decoction on an empty stomach in the morning

बुजुर्गों की इस समय पाचन शक्ति कमजोरी होने लगती है। कफ का प्रकोप होने लगता है। उन्हें तेल की मालिश जिसे अभ्यंग कहा जाता है, वह अवश्य करना चाहिए। सहजन, जामुन, पीपल, बेल ,पपीता, हरसिंगार आदि के पत्तों का(किसी एक पेड़ के पत्तों को बदलते हुए) सुबह खाली पेट काढ़ा पीते हैं तो इम्युनिटी बढ़ती है।