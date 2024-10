Causes of snoring : खर्राटों की समस्या? हो सकता है High blood pressure का खतरा

खर्राटों के कारण क्या हैं? What are the causes of snoring? Causes of snoring : खर्राटे तब आते हैं जब हमारे गले की मांसपेशियों में तनाव होता है, जिससे वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यह समस्या आमतौर पर तब बढ़ती है जब हम गहरी नींद में होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोटापा, धूम्रपान, शराब का सेवन, और शारीरिक गतिविधियों की कमी।

यह भी पढ़ें : Watch Video : खर्राटे की समस्या से कैसे राहत पाएं , ENT एक्सपर्ट की सलाह अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष इस अध्ययन में 12,287 प्रतिभागियों को शामिल किया गया, जिसमें से 15 प्रतिशत ने नियमित रूप से रात में खर्राटे लिए। शोध के दौरान यह देखा गया कि जिन प्रतिभागियों ने खर्राटे लिए, उनका सिस्टोलिक रक्तचाप औसतन 3.8 मिमी एचजी और डायस्टोलिक रक्तचाप 4.5 मिमी एचजी अधिक था। यह अध्ययन खर्राटों और उच्च रक्तचाप के बीच संबंध की गहराई को उजागर करता है। इस अध्ययन में 12,287 प्रतिभागियों को शामिल किया गया, जिसमें से 15 प्रतिशत ने नियमित रूप से रात में खर्राटे लिए। शोध के दौरान यह देखा गया कि जिन प्रतिभागियों ने खर्राटे लिए, उनका सिस्टोलिक रक्तचाप औसतन 3.8 मिमी एचजी और डायस्टोलिक रक्तचाप 4.5 मिमी एचजी अधिक था। यह अध्ययन खर्राटों और उच्च रक्तचाप के बीच संबंध की गहराई को उजागर करता है।

Causes of snoring : स्वास्थ्य पर प्रभाव उच्च रक्तचाप (High blood pressure) एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो हृदय रोग, स्ट्रोक और दिल के दौरे का कारण बन सकती है। नियमित रूप से खर्राटे लेने वाले व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि उच्च रक्तचाप से हृदय पर गंभीर दबाव पड़ता है।