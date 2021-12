कुछ ऐसी भी बीमारी होती जो बहुत गंभीर मानी जाती है उसी में से एक है कैंसर । पेट में कैंसर होना एक गंभीर समस्‍या है। पेट में कैंसर होने पर मरीज को गांठ महसूस होती है पेट में दर्द होता है और चलने या उठने में परेशानी होने लगती है। ट्यूमर बढ़ने के साथ आपको अलग से मांस का टुकड़ा अंदरूनी तरफ से महसूस हो सकता है। इसके अलावा भी कई लक्षण हैं ज‍िनकी पहचान होने के साथ आपको जांच और इलाज करवाना चाह‍िए।

symptoms of stomach cancer and how this serious disease can be prevent