Video : वरुण धवन का योगा मंत्र: कंधों और सीने को लचकदार बनाएंगे ये आसन

वरुण ने वीडियो में लिखा, “The best stretch… Helps to open up the shoulders and chest. End with apnasana (knees to chest)।” कैप्शन में वरुण ने योग को अपने जीवन का “सबसे फायदेमंद हीलिंग तत्व” बताया। उन्होंने लिखा, “Yoga – stretch to be the best. हाँ, यह मेरे जीवन में सबसे फायदेमंद हीलिंग तत्व रहा है। मेरे कंधों और छाती के मांसपेशियों में बहुत stiffness थी।

View this post on Instagram A post shared by VarunDhawan (@varundvn) 37 वर्षीय अभिनेता, जिन्हें आखिरी बार 2023 की फिल्म ‘Bawaal’ में देखा गया था, ने शेयर किया कि वीडियो में किए गए आसनों ने उनकी पाचन शक्ति और नींद में भी सुधार किया है। उन्होंने लिखा, “इन आसनों ने वास्तव में मुझे खोलने में मदद की है और मेरी पाचन शक्ति और नींद में सुधार किया है। मेरे शिक्षक के मार्गदर्शन में यहां पहुंचने में मुझे काफी समय लगा।” 37 वर्षीय अभिनेता, जिन्हें आखिरी बार 2023 की फिल्म ‘Bawaal’ में देखा गया था, ने शेयर किया कि वीडियो में किए गए आसनों ने उनकी पाचन शक्ति और नींद में भी सुधार किया है। उन्होंने लिखा, “इन आसनों ने वास्तव में मुझे खोलने में मदद की है और मेरी पाचन शक्ति और नींद में सुधार किया है। मेरे शिक्षक के मार्गदर्शन में यहां पहुंचने में मुझे काफी समय लगा।”

वर्क फ्रंट की बात करें तो वरुण धवन जल्द ही action drama ‘Baby John’ में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ और सान्या मल्होत्रा भी हैं। इसके अलावा, उनके पास “Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari” और “Citadel: Honey Bunny” भी पाइपलाइन में हैं।

(IANS)