जानिए बच्चों की जीभ पर पीली पर्त का कारण हो सकते और क्या है इसे साफ करने के उपाय

बदन को सेहतमंद और रोगमुक्त बनाए रखने के लिए ओरल हेल्थ यानी मुहं के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। मुहं के स्वास्थ्य में खराबी होने की वजह से कई समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों में ओरल हेल्थ का सही ढंग से ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि वे खुद से अपने मुहं की साफ सफाई का ध्यान नहीं रख सकते हैं। ओरल हेल्थ के प्रति जागरूकता की कमी के कारण बच्चों में कई दिक्कतें होती हैं जो आगे चलकर काफी गंभीर ही हो सकती हैं।

what can be the reason for the yellow coating on the tongue of children