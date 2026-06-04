मोटा नहीं दिखने वालों में भी मोटापा- MRI से चला पता, जानिए क्या कहती है NLM की रिपोर्ट

आमतौर पर लोग शरीर पर दिखने वाली चर्बी को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक असली खतरा उस चर्बी से होता है जो पेट के अंदर, लिवर, दिल और दूसरे महत्वपूर्ण अंगों के आसपास जमा होती है। इसे विसरल फैट कहा जाता है। यह बाहर से दिखाई नहीं देता, इसलिए कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर के अंदर क्या चल रहा है शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ लोग सामान्य वजन होने के बावजूद अंगों के आसपास जरूरत से ज्यादा फैट जमा कर लेते हैं। ऐसे लोगों में आगे चलकर डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है।