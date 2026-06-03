Heart Rhythm Disorder Symptoms: बार-बार चक्कर और दिल की धड़कन तेज होना, हार्ट रिद्म डिसऑर्डर का हो सकता है संकेत, स्टडी में खुलासा

हमारा दिल पूरे शरीर में खून और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब दिल की धड़कन बहुत तेज, बहुत धीमी या अनियमित हो जाती है, तो दिमाग तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, सिर हल्का लग सकता है या कुछ मामलों में बेहोशी भी हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक बार-बार चक्कर आना, खासकर अगर इसके साथ दिल की धड़कन में बदलाव महसूस हो रहा हो, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए।