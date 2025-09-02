Heart Attack: सावधान! महिलाओं में दिल की आम दवा से हो सकता है जान का खतरा, रिसर्च में खुलासा

Heart Attack In Women: दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत दी जाने वाली कुछ दवाएं हो सकती हैं जानलेवा, खासकर महिलाओं के लिए।एक हालिया रिसर्च में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दिल का दौरा पड़ने पर इलाज के दौरान दी जाने वाली कुछ आम दवाएं महिलाओं के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। यह महिलाओं के लिए खतरे की घंटी है।शोधकर्ताओं का मानना है कि पुरुषों और महिलाओं के शरीर में दवाओं का असर अलग-अलग होता है, लेकिन अब तक इस फर्क को मेडिकल प्रैक्टिस में नजरअंदाज किया गया है। इस स्टडी ने दिल की बीमारियों से जूझ रहीं महिलाओं के इलाज को लेकर नई बहस छेड़ दी है।