Bitter Taste In Mouth: क्या आपके भी सुबह उठते ही मुंह का स्वाद हो जाता है कड़वा? फिजिशियन से जानें इसके कारण और बचाव के उपाय

Bitter Taste In Mouth: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आंख खुलते ही मुंह का स्वाद एकदम खराब या कड़वा लगता है? कई बार हम इसे यह सोचकर टाल देते हैं कि रात को कुछ उल्टा खा लिया होगा या शायद ब्रश ठीक से नहीं किया। लेकिन अगर यह कड़वाहट आपकी रोज की कहानी बन चुकी है, तो इसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। आपका शरीर आपको कोई इशारा देने की कोशिश कर रहा है।