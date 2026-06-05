5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Precocious Puberty: क्या 7 साल की उम्र में पीरियड्स आना नॉर्मल है? गायनेकोलॉजिस्ट से जानें

Precocious Puberty Cause Hindi: कम उम्र में पीरियड्स आना (प्रीकोशियस प्यूबर्टी) क्या है? गायनेकोलॉजिस्ट से जानें 7-8 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू होने के कारण और बचाव के तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jun 05, 2026

Precocious puberty symptoms in girls, Early puberty causes and treatment, What is precocious puberty

पीरियड्स को प्रदर्शित करती हुई प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Precocious Puberty Cause: माता-पिता तब बुरी तरह घबरा जाते हैं, जब उनकी सिर्फ 7 या 8 साल की छोटी सी बच्ची को पीरियड्स (मासिक धर्म) शुरू हो जाते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, प्रीकोशियस प्यूबर्टी का समय पर इलाज न करवाने पर इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. शैलजा अग्रवाल का कहना है कि इतनी छोटी उम्र में पीरियड्स आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। माता-पिता को इसे मामूली बात समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए।

क्या होती है प्रीकोशियस प्यूबर्टी

आमतौर पर लड़कियों में बड़े होने के लक्षण 10 से 11 साल की उम्र के बाद दिखाई देते हैं। लेकिन जब किसी बच्ची के शरीर में ये सारे बदलाव 8 साल की उम्र से पहले ही दिखने लगें, तो उसे प्रीकोशियस प्यूबर्टी कहते हैं। इसका मतलब है कि बच्ची का शरीर अपनी उम्र से बहुत पहले ही मैच्योर (बड़ा) होने लगा है। इसमें बच्ची के ब्रेस्ट (स्तनों) का विकास जल्दी होने लगता है, शरीर पर अनचाहे बाल आने लगते हैं और अचानक उसकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ने लगती है।

कम उम्र में पीरियड्स आने की वजह क्या है?

मेयो क्लिनिक के एक शोध के अनुसार, बच्चों में समय से पहले पीरियड्स या यौवन (जवानी के लक्षण) आने के असली कारणों को समझने के लिए, यह जानना जरूरी है कि शरीर के अंदर क्या होता है। दरअसल, हमारा दिमाग GnRH नाम का एक हार्मोन बनाता है, जो इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है। जब यह हार्मोन दिमाग की एक छोटी सी ग्रंथि (पिट्यूटरी ग्रंथि) तक पहुंचता है, तो यह लड़कियों के अंडाशय (Ovaries) में एस्ट्रोजन और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा देता है। लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही पीरियड्स और शरीर में दूसरे बदलाव समय से पहले दिखने लगते हैं।

बच्ची के शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ता है?

डॉक्टर शैलजा का कहना है कि समय से पहले पीरियड्स शुरू होने का बच्ची के शरीर और मन, दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ऐसी बच्चियों की लंबाई शुरू में तो बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन बाद में हड्डियों का विकास रुक जाता है, जिससे उनकी हाइट छोटी रह जाती है। 7-8 साल की बच्ची इतनी समझदार नहीं होती कि वह पीरियड्स के दर्द और साफ-सफाई को खुद संभाल सके। इस वजह से वह अपनी सहेलियों से खुद को अलग समझने लगती है और डर या डिप्रेशन (तनाव) में चली जाती है।

अपनी बच्ची को इस समस्या से कैसे बचाएं?

  • बच्चों को घर का बना सादा खाना, हरी सब्जियां और फल खिलाएं।
  • वजन कंट्रोल में रखें।
  • उम्र से पहले कोई बदलाव दिखे, तो डॉक्टर से सलाह लें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

मोटा नहीं दिखने वालों में भी मोटापा- MRI से चला पता, जानिए क्या कहती है NLM की रिपोर्ट

ये भी पढ़ें
What is TOFI syndrome Thin outside fat inside health risks Hidden visceral fat symptoms

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

05 Jun 2026 10:53 am

Hindi News / Health / Precocious Puberty: क्या 7 साल की उम्र में पीरियड्स आना नॉर्मल है? गायनेकोलॉजिस्ट से जानें

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

East Africa Ebola Outbreak: इबोला के खिलाफ नई उम्मीद, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड समेत 3 वैक्सीन पर रिसर्च जारी

East Africa Ebola Outbreak Bundibugyo Ebola Virus Ebola Vaccine Development
स्वास्थ्य

Diabetes in Urban Men: 23.9% शहरी पुरुषों को डायबिटीज, जानें कारण और बचाव के उपाय

Urban Men Diabetes Risk, High Blood Sugar Symptoms, Diabetes Complications in Men,
स्वास्थ्य

मोटा नहीं दिखने वालों में भी मोटापा- MRI से चला पता, जानिए क्या कहती है NLM की रिपोर्ट

What is TOFI syndrome Thin outside fat inside health risks Hidden visceral fat symptoms
स्वास्थ्य

Worm Infested Mango: गुजरात में FSSAI ने कीड़े लगे आम जब्त किए, जानें खराब फलों के जूस को पीने के बाद क्या दिक्कतें हो सकती हैं

food poisoning symptoms timeline,contaminated food health risks,,foodborne illness warning signs,
स्वास्थ्य

Hemorrhagic Fever: हेमोरेजिक फीवर क्या है? जानें किन कारणों से होता है और लक्षण क्या हैं

Hemorrhagic Fever Symptoms, Viral Hemorrhagic Fever Causes, Hemorrhagic Fever Prevention
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.