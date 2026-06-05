Precocious Puberty: क्या 7 साल की उम्र में पीरियड्स आना नॉर्मल है? गायनेकोलॉजिस्ट से जानें

मेयो क्लिनिक के एक शोध के अनुसार, बच्चों में समय से पहले पीरियड्स या यौवन (जवानी के लक्षण) आने के असली कारणों को समझने के लिए, यह जानना जरूरी है कि शरीर के अंदर क्या होता है। दरअसल, हमारा दिमाग GnRH नाम का एक हार्मोन बनाता है, जो इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है। जब यह हार्मोन दिमाग की एक छोटी सी ग्रंथि (पिट्यूटरी ग्रंथि) तक पहुंचता है, तो यह लड़कियों के अंडाशय (Ovaries) में एस्ट्रोजन और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा देता है। लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही पीरियड्स और शरीर में दूसरे बदलाव समय से पहले दिखने लगते हैं।