5 मिनट में ब्लैकहेड्स से छुटकारा! ये 4 घरेलू उपाय आजमाएं

जयपुरPublished: Oct 21, 2023 12:23:16 pm Submitted by: Manoj Kumar

Get rid of blackheads in 5 minutes : ब्लैकहेड्स एक ऐसी समस्या है जो अक्सर गर्मियों के मौसम में होती है। धूल, धूप और उमस के कारण त्वचा के रोमछिद्र बंद हो जाते हैं और उसमें गंदगी और तेल जमा हो जाता है। इससे ब्लैकहेड्स हो जाते हैं। ब्लैकहेड्स को हटाने के लिए कई तरह के कॉस्मेटिक उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं और इनके इस्तेमाल से त्वचा को नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से आप ब्लैकहेड्स को आसानी से और सुरक्षित तरीके से हटा सकते हैं।