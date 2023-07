Hair Care Tips: गर्मियों के मौसम में खुजली और बालो के टूटने की समस्या को दूर करेंगे ये घरेलू उपाय

Home And Natural Remedies

Submitted by:

जयपुरPublished: Jul 19, 2023 11:13:38 am

Hair Care Tips: गर्मियों के मौसम में अक्सर बाल टूटने और स्कैल्प में खुजली होने की समस्या बनी ही रहती है, ऐसे में यदि आप इन्फेक्शन की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो इन टिप्स को अपना सकते हैं, इन टिप्स को अपनाने से स्कैल्प से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएगी।

home remedies for dandruff and itchy scalp in summer season