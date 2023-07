Health Tips : गले में सूजन, दर्द और खराश से आराम पाने के लिए अपनाएं ये आसान से घरेलू नुस्खे

जयपुरPublished: Jul 05, 2023 02:34:13 pm Submitted by: MANOJ VASHISTH

Home remedies to get relief from swelling, pain and sore throat : मौसम में तेजी से बदलाव आने की वजह से गले में दर्द, सूजन और खरास जैसी दिक्कतें बनी ही रहती हैं। ऐसे में आज हम आपको इन आसान से घरेलू नुस्खों के बारे बताएंगें। जिनके बारे में आपको भी जानना चाहिए।

Health Tips: Home remedies to get relief from swelling, pain and sore throat

Home remedies to get relief from swelling, pain and sore throat : मौसम में तेजी से बदलाव आने की वजह से गले में दर्द, सूजन और खरास जैसी दिक्कतें बनी ही रहती हैं। ऐसे में आज हम आपको इन आसान से घरेलू नुस्खों के बारे बताएंगें। जिनके बारे में आपको भी जानना चाहिए।