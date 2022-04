Chapped Lips Home Remedies: फटे होठों की समस्या से राहत दिलाने में काम आएंगे, ये घरेलू नुस्खे

Chapped Lips Home Remedies: सर्दियों के मौसम में होंठ फटने की समस्या आम बात होती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में भी ज्यादातर लोग होंठ फटने और सूखने की समस्या से परेशान रहते है। गर्मियों में बदलते मौसम का सीधा असर हमारे त्वचा और होंठों पर पड़ता है जिसकी वजह से होंठ फटने लगते है।

Chapped Lips Home Remedies: गर्मियों में गर्म हवा बहने के कारण हमारी त्वचा और होंठ रूखी और बेजान सी हो जाती है। गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने की बहुत ही जरुरत होती है, नहीं तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी होंठ फटने और सूखने की समस्या हो सकती है। होंठ फटने की वजह से काफी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से होंठ से खून आने लगते है और दर्द भी बहुत ज्यादा होने लगता है। अगर आप भी इस होंठ फटने और सूखने की समस्या से परेशान है, तो कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी है जो आपको इस समस्या से राहत दिला सकते है। तो आइए जानते है इन घरेलू उपायों के बारे में

Home remedies to get relief from chapped lips