Home Remedies For Dark Neck: गर्दन का कालापन दूर करने के लिए अजमाएं ये घरेलू उपाय

Home Remedies For Dark Neck: गर्दन कालापन कई बार आपके चेहरे की सुंदरता को खराब कर देता है। धूल-मिट्टी और अच्छे से देखभाल न करने के कारण गर्दन काली पड़नी शुरू हो जाती है। जो देखने में बहुत गंदी लगती हैं। चेहरे की खूबसूरती के साथ गर्दन की सफाई करना आवश्यक है। त्वचा के पिगमेंट की अधिकता के कारण गर्दन का रंग काला पड़ सकता है।

Home remedies to get rid of dark neck