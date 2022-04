Ear Discharge Home Remedies: कान बहने की समस्या को दूर करने में काम आएंगे ये घरेलू उपाय

Ear Discharge Home Remedies: कान बहना, जिसे ओटोरिया के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी का कान बहता है तो, इस समस्या में कान से तरल पदार्थ निकलता है। कान बहने की समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है।

Ear Discharge Home Remedies: कान बहने की समस्या ज्यादातर शिशुओं और छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस समस्या से किसी भी उम्र के व्यक्ति प्रभावित हो सकते है। कान बहने की समस्या कई चीजों की वजह से हो सकती है लेकिन बात इस पर निर्भर करता है कि तरल पदार्थ किस तरह का है। कान बहने से काफी परेशानियां होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कान का बहना कोई बड़ी बीमारी का संकेत होती है। फिर भी इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। लेकिन कुछ घरेलू उपाय ऐसे भी हैं जो कान बहने की समस्या से राहत दिला सकते हैं तो आइए जानते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में

Home Remedies to get rid of ear discharge