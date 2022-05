Home Remedies for Lice: क्या आपके बालों में जूं बना लिए हैं अपना घर, तो ये घरेलू नुस्खे तुरंत दिलाएंगे छुटकारा

Home Remedies for Lice: बालों में जूं का होना आम बात होती है। बालों में जूं होने पर काफी परेशानी होती है। क्योंकि जूं बालों में बहुत तेजी से फैलते है, जिसकी वजह से बालों में बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। लेकिन कुछ घरेलू उपाय इससे राहत दिला सकते है

Updated: May 02, 2022 10:56:17 am

Home Remedies for Lice: बालों में जूं होने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जूं बालों के बीच रहते हैं और सिर की त्वचा से खून चूसते हैं। जिसके कारण सिर में बहुत तेज खुजली होने लगती है। कभी कभी ये खुजली सहन से बाहर होने लगती है। जूं होने के कई वजह हो सकते है, लेकिन ज्यादातर जूं बालों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। लम्बे समय से बालों में खुजली होना जूं होने का संकेत होता है। बालों से जूं निकाल पाना आसान नहीं होता होता है। लेकिन आप घरेलू उपाय का इस्तेमाल करके जूं की समस्या से छुटकारा पा सकते है। तो आइए जानते है इन घरेलू उपायों के बारे में

Home remedies to get rid of lice in hair