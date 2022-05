How To Get Rid Of Lizard: छिपकली देख के डर जाते हैं आप तो, दूर भगाने के लिए अपना सकते हैं इन घरेलू उपायों को

How To Get Rid Of Lizard: गर्मियों के मौसम में अक्सर छिपकलियां घर के आस-पास घूमती हुई दिखाई देती हैं, ऐसे में यदि आप भी इनसे परेशान हैं और घर से बाहर भगाने कि सोंच रहे हैं तो ये उपाय आपके काम आ सकते हैं।

नई दिल्ली Updated: May 01, 2022 06:41:14 pm

How To Get Rid Of Lizard: घर की दीवारों में अक्सर छिपकली देख लोग परेशान हो जाते हैं, बार-बार भगाने के बावजूद छिपकली नहीं जाती है, ऐसे में ये डर बना रहता है कि ये कहिं नीचे न गिर जाए, इसलिए आज हम आपको कुछ आसान से घरेलू उपायों के बारे में बताएंगें जो छिपकली को घर से दूर भागने में मददगार साबित होंगें। वहीं ये ऐसी चीजें हैं जो आसानी से आपके किचन में मौजूद होती हैं और छिपकली की समस्या को दूर भागने में मदद भी कर सकती हैं।

1.छिपकली भगाने के लिए कर सकते हैं कॉफ़ी का इस्तेमाल

छिपकली को भगाना चाहते हैं तो कॉफी का सेवन बेहद आपके काम आ सकता है, इसके लिए आप जगह-जगह आप कॉफ़ी पाउडर में नमक को मिला कर छिड़क दें, और इसकी गोलियों को बना लें। जहाँ छिपकली ज्यादा होती हैं उसी जगह पर रख दें। छिपकली को भगाना चाहते हैं तो कॉफी का सेवन बेहद आपके काम आ सकता है, इसके लिए आप जगह-जगह आप कॉफ़ी पाउडर में नमक को मिला कर छिड़क दें, और इसकी गोलियों को बना लें। जहाँ छिपकली ज्यादा होती हैं उसी जगह पर रख दें। 2.लाल मिर्च का करें इस्तेमाल

छिपकली को भगाना चाहते हैं तो लाल मिर्च के पाउडर के साथ बराबर की मात्रा में काली मिर्च के पाउडर को मिला लें, इसे घर के कोनों में, खिड़कियों के आस-पास और दरवाजों में छिड़क दें। लाल मिर्च की महक से छिपकली घर से दूर भाग जाती है। ऐसे में ये उपाय कारगर साबित हो सकता है। 3.मोरपंख का कर सकते हैं इस्तेमाल

मोरपंख माना जाता है कि छिपकली को दूर भगाने में बहुत ही ज्यादा असरदार हो सकता है, आप दो से तीन मोरपंख को लें और इसे दीवारों पर लगा के, छिपकलियों को दूर भगा सकते हैं। मोरपंख माना जाता है कि छिपकली को दूर भगाने में बहुत ही ज्यादा असरदार हो सकता है, आप दो से तीन मोरपंख को लें और इसे दीवारों पर लगा के, छिपकलियों को दूर भगा सकते हैं। 4.नेफ्थलीन गोलियां

नेफ्थलीन गोलियां का इस्तेमाल आमतौर पर वार्डरोप में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये छिपकली भगाने के काम भी आ सकती है, ऐसे में इसे जगह-जगह पर रख सकते हैं और आसानी से छिपकलियों को भगा सकते हैं। नेफ्थलीन गोलियां का इस्तेमाल आमतौर पर वार्डरोप में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये छिपकली भगाने के काम भी आ सकती है, ऐसे में इसे जगह-जगह पर रख सकते हैं और आसानी से छिपकलियों को भगा सकते हैं। 5.काली मिर्च का कर सकते हैं इस्तेमाल

छिपकली को भगाने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल आपके बहुत काम आ सकता है, ऐसे में काली मिर्च के पाउडर को पानी में मिला दें और पानी को हल्के-हल्के से कमरों में छिड़क दें, काली मिर्च की महक छिपकली भगाने का काम करती है। ऐसे में इसके इस्तेमाल से निजात पाया जा सकता है।



छिपकली को भगाने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल आपके बहुत काम आ सकता है, ऐसे में काली मिर्च के पाउडर को पानी में मिला दें और पानी को हल्के-हल्के से कमरों में छिड़क दें, काली मिर्च की महक छिपकली भगाने का काम करती है। ऐसे में इसके इस्तेमाल से निजात पाया जा सकता है।

