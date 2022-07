Home Remedies for Mosquitoes: क्या आपके घर में बढ़ गया है मच्छर का आतंक, तो इन घरेलू उपायों से भगाएं मच्छर

Home Remedies for Mosquitoes: मच्छरों के काटने की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आज के समय में घर से मच्छरों को भागने में कॉयल और लिक्विड रेफर भी काम नहीं करते है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय अपनाकर आप मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं।

Home Remedies for Mosquitoes: घर में मच्छरों के काटने की वजह से न केवल रात की नींद खराब होती है, बल्कि मच्छरों के काटने की वजह से होने वाली बीमारियां का खतरा भी बढ़ जाता है। मच्छरों के काटने की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। मच्छर को भगाने के लिए लोग घर में कॉयल और लिक्विड रेफर का उपयोग करते हैं लेकिन मच्छरों को भागने में इसका असर बस थोड़ी देर होता है। मच्छरों को घर से भगाने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों को अपना सकते हैं। कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी है जो घर से मच्छर को भागने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मच्छर को भागने वाले घरेलू उपायों के बारे में

Home remedies to get rid of mosquitoes