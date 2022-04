Home Remedies for Small Pimples: आप भी छोटे-छोटे दाने से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आजमाएं ये घरेलू उपाय

Home Remedies for Small Pimples: हमें अपने त्वचा का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अक्सर जारी सी लापरवाही हमें भारी पर पड़ सकती है। कई बार हमारी स्किन पर सफेद छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं। जो हमारे स्किन को प्रभावित करती है। ज्यादातर चेहरे, त्वचा पर दाग-धब्बे गलत खान-पान और प्रदूषण की वजह से होते हैं। लेकिन इस समस्या से कुछ घरेलू उपाय आपको राहत दिला सकते है तो आइए जाने इन घरेलू उपायों के बारे में

Home Remedies for Small Pimples: छोटे-छोटे दाने अक्सर लोगों को गर्मियों में परेशान करती है। इसमें पूरे शरीर और खासकर गर्दन और पीठ पर छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं जिसमें बहुत खुजली होती है और ज्यादा खुजलाने पर स्किन में जलन भी होने लगती है। कई बार एलर्जी की वजह से भी चेहरे पर छोटे छोटे दाने होने लगते है। फेस, स्किन पर दाने की समस्या बहुत आम है, इसका सबसे बड़ा कारण चेहरे पर जमे धूल और गंदगी है। जिसकी सफाई हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे फेस, स्किन पर दाने या दाग-धब्बे हो जाते है। बिजी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के कारण अधिकतर लोगों को स्किन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी है जो इन समस्याओं से आपको राहत दिला सकते है तो आइए जाने उन घरेलू उपायों के बारे में

Home remedies to get rid of small pimples