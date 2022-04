Home Remedies for Nails: अगर आप भी नाखूनों की गंदगी और पीलेपन से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो तुरंत आजमाएं ये घरेलू नुस्खे

Home Remedies for Nails: हर कोई अपने नाखूनों को सुंदर रखना पसंद करता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अक्सर धूल मिट्टी, अनहेल्दी रुटीन के कारण हमारे नाखून गंदगी और पीलेपन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी है जो इन समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करते हैं तो आइए जानते हैं इन समस्याओं को दूर करने वाले उपाय के बारे में।

Home Remedies for Nails: पीले नाखून देखने में काफी खराब लगते हैं और कई बार शर्मिंदगी की वजह भी बन जाते हैं। इसकी वजह हमारा गलत खानपान, अनहेल्दी रुटीन, सस्ते नेलपेंट के इस्तेमाल और लंबे समय तक नाखूनों से नेल पेंट लगाए रखना भी हो सकता है। त्वचा की देखभाल करने के जितना ही जरूरी नाखूनों की देखभाल करनी होती है। नाखूनों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी विटामिनों, खासतौर पर विटामिन बी कॉम्लेक्स, विटामिन ई आदि से भरपूर सही खान-पान भी जरूरी है। ऐसे खाने से शरीर में केराटीन का निर्माण होता है और नाखून स्वस्थ रहते हैं। अच्छा खाना खाने से आपके नाखूनों को पोषण मिलती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए हम आपको कुछ आसान से घरेलू उपाय बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप भी नाखूनों से जुड़ी समस्या और इसके पीलेपन से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में।

