Blood Sugar: डायबिटिक पेशेंट्स के काम आ सकता है ये चमत्कारी पौधा, स्किन से लेकर पेट से जुड़ी बीमारियों को करता है दूर,जानिए

Plants For Diabetes Control: डायबिटीज के मरीजों को अक्सर शुगर लेवल हाई होने खतरा बना ही रहता है लेकिन कुछ हर्ब्स और प्लांट्स ऐसे भी हैं जो नेचुरल तरीके से डायबिटीज की बीमारी को कंट्रोल में करने में असरददार साबित होते हैं। इसलिए आपको भी इनके बारे में जरूर जानना चाहिए।

डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो बेहद तेजी से फैलती हुई दिखाई दे रही है। इस बीमारी ने आज के समय कम उम्र के लोगों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। डायबिटीज होने पर ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है जो और भी कई स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर बीमारियों को बढ़ाता है।

डायबिटीज होने पर इन्सुलिन बनना धीरे-धीरे कम हो जाता है, जबकि व्यक्तियों को जीवित रहने के लिए इन्सुलिन को सही मात्रा में बना के रखने कि जरूरत होती है। ऐसे में कुछ हर्ब्स और पौधे हैं जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में असरददार साबित हो सकते हैं। इनमें से एक है कोस्टस पिक्टस। ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बेहद फायदेमंद होता है।

