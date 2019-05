Airtel Digital TV के दाम में हुई भारी कटौती, जानिए नई कीमत

नई दिल्ली: टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( TRAI ) द्वारा नया टेरिफ फ्रेम वर्क जारी होने के बाद से dth कंपनियों में प्लान और डिस्काउंट का दौर शुरू हो गया है। यही वजह है कि टाटा स्काई के बाद अब भारती एयरटेल ने भी यूजर्स को लुभाने के लिए अपने airtel Digital TV के HD और SD दोनों सेट टॉप बॉक्स की कीमत में कटौती की है।

Airtel ने सेट टॉप बॉक्स की कीमत में 200 रुपये की कटौती की है। हालांकि ये डिस्काउंट यूजर्स को एयरटेल के इंटरनेट TV सेट टॉप बॉक्स पर नही मिलेगा। गौरतलब है कि हाल ही में टाटा स्काई ने भी अपने HD और SD दोनों सेट टॉप बॉक्स की कीमत में 400 रुपये की कटौती की है जिसका लाभ सिर्फ नए यूजर्स ही ले सकते हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले एयरटेल में airtel digital tv के SD व HD यूजर्स के लिए 6 नए प्लान पेश किए है जो 6 महीने से लेकर 1 साल तक की वैधता के साथ है। इसमें Hindi Value SD pack,Gujarat Value Sports SD, Gujarat Value Sports HD, Gujarat Mega SD और Gujarat Mega HD, Ultimate Dhamaka Pack (UDP) SD प्लान शामिल है। इन सभी पैक्स में ZEE और Star समेत कई अन्य चैनल्स देख सकेंगे।

इन सभी प्लान में सबसे किफायती Ultimate Dhamaka Pack SDहै। इस प्लान के लिए 799 रुपये चुकाने देने होंगे जिसमें यूजर्स को 6 महीने की वैधता मिलेगी। वहीं 1 साल के लिए यूजर्स को 1,349 रुपये चुकाने होंगे। बता दें कि ये दाम स्टैंड्रड और मल्टी-टीवी कनेक्शन दोनों यूजर्स के लिए है।