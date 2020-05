Inverter AC vs Normal AC: जानें कौन सी AC खरीदना चाहिए जो बचाएगा बिजली बिल

नई दिल्ली। इन दिनों गर्मी के कहर से हर कोई परेशान है और इससे बचने के लिए एयर कंडीशनर और कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर के लिए नया एसी खरीदना चाहते है, लेकिन उन्हें Inverter AC or Normal AC में कौन सी एसी बेस्ट (Best Inverter AC 2020 ) होगी ये समझने में दिक्कत आ रही है। चलिए आज आपको इस परेशानी से निकालने के लिए इन दोनों एसी ( Inverter AC vs Normal AC ) के बारे में विस्तार से बताते हैं।

Inverter AC

Inverter AC में variable स्पीड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है जो तापमान के हिसाब से स्पीड को कम अधिक करता रहता है और इंनवर्ट को ऑफ नहीं होने देता है। इसके अलावा Inverter AC कमरे के सेटट तापमान पर पहुंचने के बाद अपने स्पीड कम कर देता है, जिससे की आपको सेटिंग करने की जरूरत न पड़ें। इसकी खासियत है कि इसका कंप्रेसर ऑफ मोड पर नहीं होता है, जिससे घर के बिजली बिल में 40 फीसदी की बचत होती है।

Normal AC

अगर बात करें Normal AC एसी में समय-समय पर सेटिंग करनी पड़ती है और इसका कंप्रेसर सेट तापमान पर पहुंचने के बाद अपने आप बंद हो जाता है और फिर जैसे ही दोबारा तापमान बढ़ने लगता है कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाता है। इससे बिजली की खपत अधिक मात्रा में होती है और ये प्रकिया चलती रहती है। ऐसे में अगर घर का बिजली बिल बचाना है और एक अच्छी एसी लेने का प्लान बना रहे हैं को Inverter AC बेस्ट साबित होगा।

यहां मिल रही एसी पर छूट

फ्लिपकार्ट पर Voltas के 1.5 टन तीन स्टार वाले स्पलिट इनवर्टर एसी पर 44 फीसदी की छूट है। इसके अलावा ओनिडा के 1.5 टन तीन स्टार एसी पर 47 फीसदी का डिस्काउंट है और इसे 53,490 रुपये के बजाय 27,999 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं Whirlpool के 1.5 टन तीन स्टार वाले AC पर 44 फीसदी का डिस्काउंट मिल रहा है। इसे 53,420 रुपये के बजाय 29,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।