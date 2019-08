OnePlus TV 55 इंच QLED डिस्प्ले के साथ आएगा, कंपनी ने दी जानकारी

नई दिल्ली: चाइनीज कंपनी OnePlus अपने आने वाले स्मार्ट टीवी के फीचर्स से पर्दा एक-एक कर के उठा रही है। अब कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए OnePlus TV में 55 इंच QLED डिस्प्ले होने की जानकारी दी है। यहां इस बात का भी खुलासा किया गया है कि इस स्मार्ट टीवी को एक्सक्लूसिव तौर पर ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि कंपनी की तरफ से इसी लॉन्चिग तारीख को लेकर किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है।

Upgrade to an unparalleled viewing experience with a 55" QLED display on the OnePlus TV 📺



Get notified - https://t.co/LTDvaPHwH0 pic.twitter.com/Wyg4aONW9W