Samsung Frame TV 2020 भारत में लॉन्च, जानिए कीमत व सेल

नई दिल्ली। साउथ कोरियाई कंपनी सैमसंग ( Samsung) ने भारत में अपनी नई रेंज फ्रेम टीवी ( Frame TV 2020) और नए स्मार्ट टीवी मॉडल को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इस नए टीवी की सेल 19 जून 2020 से शुरू होगी। इसे ग्राहक ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon के साथ सैमसंग के ऑफलाइन व ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकेंगे।

Frame TV (2020) 3 साइज ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसमें 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच शामिल है। में आएगी। Frame TV (2020) 50 इंच की कीमत 74,990 रुपए , 55 इंच वेरिएंट की कीमत 84,990 रुपए और 65 इंच मॉडल की 1,39,990 रुपए भारत में रखी गयी है। Frame TV (2020) की खरीद पर 10 साल की नो-स्क्रीन बर्न-इन वारंटी दी जा रही है। इसके अलावा 1 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी भी मिलेगी। इसके अलावा पैनल पर 1 साल की एडिशनल वारंटी मिलेगी। Frame TV को नो-कॉस्ट EMI ऑफर के तहत 24 महीने तक प्रतिमाह 3,125 रुपये में खरीद सकते हैं

सैमसंग के 43 इंच वाले 4K यूएचडी स्मार्ट टीवी की कीमत 36,990 रुपए रखी गयी है और इसके 43 इंच वेरिएंट की कीमत 89,990 रुपए होगी। अगर सैमसंग के FHD और HD Ready Smart TV मॉडल की बात करें तो इसका 32 इंच मॉडल 14,490 रुपए में आएगा जबकि 45 इंच मॉडल 31,990 के प्राइस ब्रैकेट में आएगा। स्मार्ट टीवी की नई रेंज पर कंपनी की ओर से 1 साल का कंप्रिहेंसिव वारंटी और पैनल पर 1 साल की अतिरिक्त वारंटी ऑफर की जा रही है।

Frame TV (2020) और नई स्मार्ट टीवी के मॉडल की खरीद पर ग्राहक को ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे ZEE5, SonyLIV, Amazon Prime, Netflix, Voot, Voot, Kids, Jio Cinema and Hotstar का सपोर्ट मिलेगा। सैमसंग ग्राहकों को स्मार्ट टीवी की खरीद पर 1095 रुपये में ओटीटी कंटेंट एक्सेस करने का मौका होगा। इसके अलावा ZEE5 और Eros Now के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट और ग्राहक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप Gaana Plus का एक साल और एप्पल म्यूजिक का 3 साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे।