WhatsApp के लिए Messenger Rooms लॉन्च, ऐसे करें 50 लोगों को वीडियो कॉल

नई दिल्ली। WhatsApp के लिए Messenger Rooms को लॉन्च कर दिया है। Messenger Rooms की मदद से व्हाट्सऐप यूजर के साथ 50 लोगों से वीडियो चैट ( Messenger Rooms in Whatsapp ) कर सकते हैं। व्हाट्सऐप में Messenger Rooms का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले यूजर्स का फेसबुक अकाउंट होना जरूरी है। इसके अलावा यूजर्स के पास Facebook Messenger App का लेटेस्ट वर्जन और फेसबुक लॉगिन होना जरूरी है। Messenger Rooms को ज्वॉइन करने के लिए व्हाट्सऐप का लेटेस्ट ऐंड्रॉयड वर्जन होना चाहिए।

Messenger Rooms का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सऐप को ओपन करें। इसके बाद कॉल टैब पर जाएं, जहां आपको Create a room का ऑप्शन मिलेगा। इसपर क्लिक करके आप Messenger के ऑप्शन में जाकर Continue पर क्लिक करें। इसके बाद मोबाइल ब्राउजर के जरिए मैसेंजर ऐप पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मैसेंजर रूम फीचर व्हाट्सऐप के बाहर काम करता है। इसके बाद Try it पर टैप करके Create Rooms में जाकर Room का नाम इंटर करें। जहां आखिरी में Send Link on WhatsApp पर क्लिक करना होगा और दोबारा व्हाट्सऐप रि-ओपन हो जाएगा। इसके बाद अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से जिसे एड करना है और सर्च करके एड कर सकते हैं और फिर आसानी से किसी को भी कॉल कर सकते हैं।

Messenger Rooms की खासियत है कि इसका इस्तेमाल वो यूजर भी कर सकते हैं, जिनका अकाउंट Facebook पर नहीं है। इसमें कोई लिमिट ( Facebook Messenger Rooms Limit ) नहीं दी गयी है कि एक चैट रूम कितनी देर तक ओपन रह सकता है। व्हाट्सऐप की तरह ही Messenger Rooms को होस्ट करने वाले यूजर के पास सभी कंट्रोल्स होंगे, जो रूम को लॉक और अनलॉक करेगा। इसके अलावा वो तय करेगा कि कौन ज्वाइन करेगा और कौन नहीं। साथ ही वो किसी को भी रूम से रिमूव कर सकता है। बता दें कि इसपर कॉल शुरू करने के लिए रूम क्रिएट करना जरूरी है।