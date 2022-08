बुजुर्ग महिला ने 93 साल की उम्र में किया कमाल, फ्लाइट की छत पर चढ़कर लिया उड़ान का मजा, देखिए वीडियो

जब कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो उम्र भी आड़े नहीं आती है। उम्र के किसी भी पड़ाव में आप आपका जज्बा आपकी मदद करता है। कुछ ऐसा ही 93 साल की उम्र में एक बुजुर्ग महिला ने कर दिखाया। इस महिला ने फ्लाइट की छत पर खड़े होकर उड़ान का मजा लिया।

शौक या इच्छा बड़ी चीज है। ये तो आप भी जानते ही होंगे, जब बात शौक या इच्छा पूरी करने की आती है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। फिर भले ही उसकी उम्र कुछ भी हो। बच्चों को भी आपने क्या कुछ करते हुए नहीं देखा लेकिन बुजुर्ग भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में किसी से कम नहीं है। इच्छा पूरी करने की बात आती है तो उम्र के आखिरी पड़ाव में भी इंसान कुछ भी करने से पीछे नहीं हटता बल्कि उसकी इच्छा शक्ति ही उसके जज्बे और आगे बढ़ाने में मदद करती है। कुछ ऐसा ही जज्बा एक बुजुर्ग महिला ने दिखाया है। 93 वर्ष की उम्र में इस बुजुर्ग महिला ने जो कर दिखाया वो करना हर किसी के बस की बात नहीं है।

93 Year Old Woman Climbed On The Roof Of Flight Watch Video