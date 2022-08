समुद्र की गहराइयों में पहली बार दिखा अजीब जीव, अबतक किसी ने नहीं देखा

दुनियाभर में कई तरह के जीव और जंतु पाए जाते हैं, कुछ के बारे में तो हम जानते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन इस बीच समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा जीव खोजा गया है जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया।

दुनियाभर में तरह-तरह के जीव-जंतु पाए जाते हैं, कुछ के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं, जिनके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। ये जीव जमीन से लेकर पानी तक की गहराइयों में पाए जाते हैं। समुद्र ने भी अपने अंदर कई तरह के जीवों का संसार बसा रखा है। ऐसे ही संसार से एक ऐसा जीवन खोजा गया है जिसके बारे में पहले कभी किसी को कुछ पता नहीं था। कहा जाता है कि, समुद्र की गहराइयों में जमीन के मुकाबले तीन गुना ज्यादा जीव पाए जाते हैं। ऐसे में इन अजीब और नए जीव की खोज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

Scuba Diver Finds New Creature In Papua Guinea Never Seen Before