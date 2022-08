Optical Illusion: इस तस्वीर में असली उल्लू को खोजना आसान नहीं, सिर्फ दो फीसदी लोग ही हुए सफल

ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही है। वजह है इस तरह की तस्वीरें आपके दिमाग की खासी कसकर करा देती है। यही नहीं ये तस्वीरें आपकी सोच और व्यक्तित्व के राज खोलने में भी मददगार साबित होती है। ऐसी ही एक तस्वीर में आपको 5 सेकेंड में असली उल्लू को खोज निकालना है।

हमारे दिमाग को चकमा देने में ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने वाली तस्वीरें काफी मददगार होती है। ये तस्वीरें पहलियों की तरह होती है जिन्हें सॉल्व करने में आपकी दिमागी कसरत तो होती ही है साथ ही आप अपनी सोच या व्यक्तित्व के बारे में जानने में भी हेल्प ले सकते हैं। कई बार मनोवैज्ञानिक भी इस तरह की तस्वीरों के सहारे लोगों की सोच पढ़ने की कोशिशें करते हैं। ऐसी ही एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने वाली तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। इस तस्वीर में आपको कई उल्लू दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इनमें सारे उल्लू नकली हैं, सिवाए एक को छोड़कर। अब आपको इस असली उल्लू को ही इस तस्वीर में खोज निकालना है।

Optical Illusion Can You Spot The Real Owl In 5 Seconds Only 2 percent Success