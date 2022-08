Optical Illusion: इस फोटो में छिपे हैं अंग्रेजी के 6 वर्ड, 10 सेकेंड में ढूंढ लिया आप भी है Genius

अगर आपको पजल्स यानी पहेलियां हल करने का शौक है और आप भी खुद को इस मामले में जीनियस मानते हैं तो आपके लिए ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने वाली तस्वीरें बहुत बेहतर विकल्प हैं। ऐसी ही एक तस्वीर में अंग्रेजी के 6 शब्द छिपे हैं अगर 10 सेकेंड में आपने सब खोज लिए आप भी जीनियस में शुमार हो जाएंगे।

आप भी पहेलियां हल करने का शौक रखते हैं तो आपके लिए ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने वाली तस्वीरें काफी मददगार साबित हो सकती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन जैसे शब्द से तो आप वाकिफ होंगे ही। हम भी आपके लिए लगातार ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी फोटोज लाते रहते हैं। इसी कड़ी में एक तस्वीर ऐसी है जिसमें अंग्रेजी के 6 वर्ड छिप हुए हैं। खास बात यह है कि इस तस्वीर में छिपे इन सभी अंग्रेजी के शब्दों को आपको महज 10 सेकेंड में खोज निकालना है। अगर आप इस काम में कामयाब होते हैं तो आप उन 2 फीसदी जीनियस की गिनती में शामिल हो जाएंगे जो या कारनामा कर पाए।

Optical Illusion Can You Find 6 Hidden Words In This Photo In 10 Second