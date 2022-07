Optical Illusion: इस तस्वीर में छिपे हैं अंग्रेजी के 6 वर्ड, सिर्फ 10 फीसदी लोग ही ढूंढ पाए सारे शब्द

ऑप्टिकल एल्यूजन यानि ऐसी तस्वीर जो आंखों को भ्रमित कर दें। कंफ्यूजन पैदा करने वाली ऐसी तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिाय पर काफी पसंद की जा रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर है जिसमें अंग्रेजी के वर्ड छिपे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 10 फीसदी लोग ही इसे खोज पाए।

ऑप्टिकल एल्यूजन की तस्वीरों को इन दिनों काफी पसंद किया जा रहा है। ये तस्वीरें दिमागी कसरत कराने के साथ ही आपके व्यक्तित्व का राज खोलने में भी हेल्पफुल होती हैं। कुछ तस्वीरों में जहां आसान पहेलियां आपको दिखाई देती हैं, तो कुछ तस्वीरों में रंग या शब्द की खोज से आप अपने खोजी अनुभवों को बढ़ा सकते हैं। ऐसी की एक आखों को भ्रम पैदा करने वाली तस्वीर है, जिसमें अंग्रेजी के कुछ शब्द छिपे हुए हैं। इन शब्दों आसानी से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन 10 फीसदी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्हें महज कुछ सेकेंड में ही खोज निकाला।

आपके पास भी तेज तर्रार दिमाग और गिद्ध जैसी नजरें हैं तो आप भी इस तस्वीर में छिपे अंग्रेजी के शब्दों को खोज कर दिखाएं।

