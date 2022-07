Optical Illusion: इस तस्वीर में छिपा है रिमोट, सिर्फ एक फीसदी लोगों को ही आया नजर, क्या आपको दिखा?

ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने वाली तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी देखी और पसंद की जा रही है। इस तरह की तस्वीरों को लोगों को काफी कंफ्यूज करती हैं। साथ ही दिमागी कसरत भी खूब कराती है। ऐसी ही एक तस्वीर है जिसमें रिमोट ढूंढने के लिए बाज जैसी नजरें चाहिए।

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरें इन दिनों काफी पसंद की जा रही है। लोगों एक दूसरे को इन तस्वीरों के जरिए पजल्स सॉल्व करने का चैलेंज भी दे रहे हैं। इस तरह की भ्रम पैदा करने वाली तस्वीरों में ना सिर्फ पहेली होती है, बल्कि व्यक्तित्व को लेकर भी राज खुलते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों काफी वायरल हो रही है। इस ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने वाली तस्वीर में आपको एक रिमोट ढूंढना है। बहुत कम यानी महज 1 फीसदी लोग ही इस रिमोट को 15 सेकेंड में खोज पाए हैं। आपके पास भी है गिद्ध जैसी नजर तो खोजना शुरू कर दीजिए।

