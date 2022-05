कंपनी की अनूठी पॉलिसी, तीसरे बच्चे के जन्म पर कर्मचारी को मिलेगी एक साल की छुट्टी और 11 लाख रुपए

नौकरी पेशा लोग हमेशा ऐसी कंपनियों की तलाश में रहते हैं जहां उन्हें अच्छी सैलरी तो मिले ही साथ ही उसकी पॉलिसी भी अच्छी हो। ऐसी ही एक कंपनी है जिसकी अनूठी पॉलिसी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ये कंपनी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर 11 लाख रुपए दे रही है।

कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को अच्छे से अच्छी सुविधा देने के मकसद से अपनी पॉलिसी पर बहुत काम करती है। यही वजह है कि जॉब की चाह रखने वाले लोग भी ऐसी कंपनियों को चुनने में प्राथमिकता देते है कि जिनकी पॉलिसी अच्छी हो। ऐसी ही कंपनी इन दिनों अपनी पॉलिसी को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल ये कंपनी अपने कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर एक साल की छुट्टी तो दे ही रही है, साथ ही पूरे 11 लाख रुपए भी दे रही है। चौंक गए ना आप लेकिन ये सही है। कंपनी की ये अनूठी पॉलिसी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है।

