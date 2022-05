सौर मंडल में मौजूद है 'दूसरी धरती', वैज्ञानिकों को इस ग्रह पर मिले सबूत

अब तक हम लोग यही जानते हैं कि सौरमंडल में कई ग्रह मौजूद हैं, इनमें से एक है धरती, लेकिन हालिया शोध में एक और धरती के होने की बात सामने आई है। यानि सौर मंडल में दूसरी धरती के वजूद को लेकर खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों को एक खास ग्रह पर इसकी मौजूदगी का पता चला है।

Published: May 04, 2022 04:40:16 pm

हमारा सोलर सिस्टम आश्चर्य से भरा हुआ है। वैसे तो अब तक हम लोग यही जानते हैं कि सौरमंडल में असंख्य ग्रह हैं और उनमें से एक प्लेनेट है अर्थ। लेकिन ऐसा नहीं है सौरमंडल में एक और धरती होने का पता चला है। वैज्ञानिकों ने बकायदा सौरमंडल के एक ग्रह के पास दूसरी धरती की मौजूदगी का पता लगाया है। एक नए शोध से इस चंद्रमा की सतह पर लैंडस्केप होने का पता चलता है। दरअसल शनि ग्रह पर 82 चंद्रमा हैं, ये पूरा सैटर्नियन सिस्टम अपने आप में एक मिनी सोलर की तरह है। इन 82 चंद्रमाओं में सबसे दिलचस्प टाइटन (Titan) है, जो पृथ्वी की तरह दिखता है।

Second Earth Exists In Our Solar System Scientists Found Evidence