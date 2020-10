Video : खाली बोतल और खिलौने से तैयार किया शानदार म्यूजिक, सुनकर आप भी हो जाएंगे मंत्रमुग्ध

प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, वह अपने आप बाहर निकल आती है। दिन में सूरज को ज्यादा देर तक बादल ढक नहीं सकते उसी प्रकार अगर किसी में टैलेंट है तो एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। जी हां, आज हम एक ऐसी ही लड़की की बात कर रहे है जो बोतलों और ट्रेन के खिलौने से म्यूजिक तैयार किया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस लड़की ने साइंस एक्सपेरीमेंट को अगल ही लेवल पर किया। लड़की ने कांच की बोतलों, एक मॉडल ट्रेन और दो ड्रमस्टिक्स का उपयोग करके एक पूरे गीत को तैयार किया है। इसका वीडियो देखकर हर कोई हैरान है।

यह भी पढ़े :— इस मंदिर में होती है सिर्फ मेंढक की पूजा, तंत्रवाद के लिए है मशहूर

विभिन्न आकारों की बोतलों से तैयार किया संगीत

वायरल वीडियो में एक जापानी लड़की वैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग करके विभिन्न आकारों की बोतलों की मदद से संगीत तैयार कर रही है। वीडियो की शुरुआत में लड़की ड्रमस्टिक से तीन बोतलों से म्यूजिक देती है। फिर वो इन स्टिक को एक टॉय ट्रेन में लगा देती है। वो एक ट्रेन के लिए ट्रैक बनाती है और उसके आस-पास बोतल रख देती है। संगीत के बारे में वैज्ञानिक अमेरिकन ने दावा किया था कि एक बोतल क्लोजस्ड एंड एयर कोलम के रूप में कार्य करती है। एक बोतल में पानी और हवा के स्तर को बदलने से भी पिच बदल जाती है। जब एक बोतल में अधिक हवा होती है, तो कंपन धीमा होता है। जबकि पिच प्रोड्यूस होती है तब बॉटल के नीचे मारा जाए।

यह भी पढ़े :— इन पवित्र सरोवरों में स्नान करने मिलता है मोक्ष, मिलती है पापों से मुक्ति





Ok, this is amazing... pic.twitter.com/dObLm4I3zq