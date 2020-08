खुशखबरी: Jubilant ने भी लॉन्च की Corona की दवा, कीमत मात्र 4,700 रुपये!

नई दिल्ली: दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आकड़ों की बात करें तो एक करोड़ 80 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 7 लाख के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस (Virus) को खत्म करने के लिए हर देश वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है लेकिन अभी तक किसी के हाथ सफलता नहीं लगी है। लेकिन इनसब के बीच जुबिलेंट लाइफ साइंसेज (Jubilant Life Sciences) ने को ऐलान किया कि उसकी सहायक कंपनी जुबिलेंट जेनेरिक्स (Jubilant Generics) ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए रेमडेसिविर (Remdesivir) का इंजेक्शन लॉन्च किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंजेक्शन ‘JUBI-R’ से बेचा जाएगा। जिसकी कीमत 4,700 रुपये प्रति वायल होगी। बताया जा रहा है कि 100 mg के वायल को भारत के 1,000 अस्पतालों में दिया जाएगा। इन अस्पतालों को ये दवा कंपनी के डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क (Distribution network) के जरिये ही उपलब्ध कराया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये दवा भारत समेत 127 देशों में उपलब्ध है।

The New York Times कि खबर के मुताबिक मई के महीने में जुबिलेंट ने गिलीड साइंसेज लिमिटेड (Gilead Sciences Ltd.) के साथ एक Non-Exclusive Deal साइन किया था। इसके बाद ही कंपनी को रेमडेसिविर (Remedesivir) को रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री की अनुमति मिली थी। वहीं ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंंडिया (Drug controller of india) ने इस दवा को 20 जुलाई को बेचने की अनुमति दी थी।

बता दें रेमडेसिवियर(Remedesivir) एक न्यूक्लियोसाइड ऐनालॉग है। साल 2010 में अफ्रीका में फैले इबोला महामारी को खत्म करने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये दवा उतनी फायदेमंद नहीं साबित हुई थी।